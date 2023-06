Budstikka: Mann dømt til 11,5 års fengsel for drap i Asker

NTB

En 44 år gammel litauisk mann er dømt til elleve og et halvt års fengsel for å ha drept en annen litauisk mann i Åros i Asker.

Mannen er i tillegg dømt for oppbevaring av narkotika, melder Budstikka.

Drapet skjedde på Åros i Asker i september 2021. Den knivdrepte var en litauisk mann i slutten av 30-årene.

Ifølge avisa erkjente den nå dømte mannen å ha knivstukket mannen, men hevdet han handlet i nødverge.

I dommen er det lagt til grunn at 44-åringen ble angrepet av avdøde, men at han gikk for langt i forsvarshandlingen.

Budstikka har vært i kontakt med advokat Knut-Ole Bakke Hansen, som forsvarer mannen. Han ønsker ikke å kommentere dommen før han har snakket med sin klient.