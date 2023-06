Siktede i frysebokssaken i Värmland stilles for retten i juli

En norsk kvinne ble funnet død i en fryser nær Årjäng i Sverige i mars. En norsk mann ble først siktet for drap, men påtalemyndigheten droppet senere disse anklagene. Les mer Lukk

NTB

Mannen i 50-årene som tidligere var mistenkt for drap på en norsk kvinne i Sverige, møter i retten om to uker, trolig tiltalt for likskjending og bedrageri.