NTB

Dovrebanen er åpnet for trafikk, etter å ha vært stengt mellom Eidsvoll og Tangen stasjon på grunn av røykutvikling i sporet.

Bane Nor meldte klokka 13.02 onsdag at Dovrebanen var stengt på grunn av brann. Det viste seg senere at det var snakk om røykutvikling fra tresviller i sporet nær Minnesund.

Bane Nor skriver på sine nettsider trafikken er i gang igjen, men at forsinkelser må påregnes.