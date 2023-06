En person fløyet til sykehus etter båtkollisjon på Nordmøre

NTB

En hurtigbåt og en båt har kollidert i Aure på Nordmøre. Tre personer er skadd.

– Én passasjer har vært bevisstløs og ble fløyet til St. Olavs hospital. Skadeomfanget på de andre to er uvisst, sier operasjonsleder Jørgen Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt til Adresseavisen klokka 13.35.

Administrerende direktør Mariann Grønseth i Torghatten Midt sier til NTB klokken 14.09 at fartøyene fremdeles henger sammen, men at det ikke er noen tegn til vanninntrenging.

– Per nå er de fleste av passasjerer og mannskap evakuert, det gjenstår fire fra mannskapet og to passasjerer i båtene, sier Grønseth.

Hun opplyser samtidig at de er kjent med at Aure kommune setter krisestab. Rederiet har også folk på vei til kommunen for å bistå.

Selskapet Frøy har ikke registrert noen alvorlige personskader blant de som var om bord i servicebåten Frøy Loke, opplyser de i en pressemelding.

– Vi jobber med å skaffe oss oversikt over skadeomfang. Det er ikke registrert alvorlige fysiske personskader hos vårt mannskap, sier konserndirektør Anders Gåsø i selskapet.

Det ble først meldt om båtulykken like før klokken 13 onsdag.