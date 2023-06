Nesten tusen personer bøtelagt for mangel på bilbelte

Bruker man ikke hjelm eller bilbelte, blir man vinket inn på kontrollplass og ilagt et gebyr på 1500 kroner.

Statens vegvesen har delt ut 889 gebyrer for manglende bruk av sikkerhetsbelte så langt i år. Mange unngår bilbelte bevisst.

Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at 35 prosent av de som omkommer i bil, ikke brukte sikkerhetsbelte. Fordi moderne biler sier tydelig fra hvis passasjerene ikke bruker sikkerhetsbelte, betyr det at mange bevisst unngår å bruke det.

– Vi ser at enkelte aktivt unngår å bruke sikkerhetsbeltet i bilen. Det er helt uforståelig, og viser at våre kontroller fortsatt er viktige, sier Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen i en pressemelding.

Bruker man ikke hjelm eller bilbelte, blir man vinket inn på kontrollplass og ilagt et gebyr på 1500 kroner. Nordmenn er flinkere til å bruke hjelm på motorsykkel og moped. Vi er også flinke til å sikre barn i bilen, heter det i meldingen.