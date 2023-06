Tidligere kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane Nor. Her fra tiden i NRK. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Tidligere kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tar over topplederjobben i Bane Nor.

Eriksen tiltrer 1. november 2023. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norsk Tipping.

Den tidligere kringkastingssjefen har vært i Norsk Tipping siden september i fjor, skriver E24.

I en pressemelding sier Eriksen at han tar beslutningen med tungt hjerte og at han gjerne skulle vært i Norsk Tipping lenger.

– På lik linje med Norsk Tipping har Bane Nor en viktig samfunnsoppgave. Å lede jobben med å sikre god og framtidsrettet infrastruktur på jernbanen i Norge er spennende og noe jeg har valgt å takke ja til, sier han.

Også nyvalgt styreleder Sylvia Brustad i Norsk Tipping sier avgjørelsen er trist.

– Det er trist for både styret og de ansatte at Thor Gjermund slutter. Han har gjort en veldig god jobb i den tiden han har ledet selskapet, og vi skulle veldig gjerne sett at han ble lenger hos oss, sier Brustad i en pressemelding.

– Vi ønsker ham lykke til i ny jobb, sier Brustad videre.