Politivoldssaken i Kongsberg: Elden viste fram kniv og batong i retten

NTB

Forsvarer John Christian Elden viste fram en kniv og en batong som han sier den fornærmede i politivoldssaken i Kongsberg, hadde på seg under hendelsen.

– Bevisførselen vår vil vise at det ikke var helt ubegrunnet at makten ble utøvd, sier advokat John Christian Elden i Buskerud tingrett i Kongsberg.

Han forsvarer politimannen i 30-årene som er tiltalt for å ha slått Kevin Winness Simensen gjentatte ganger med knyttet neve og batong på en Esso-stasjon i Kongsberg natt til 30. oktober i fjor. Han slo også Simensens kamerat Kristian Teigen to ganger med batong.

Hendelsen ble fanget opp av et overvåkingskamera på bensinstasjonen, og denne videoen er blant de viktigste bevisene i saken mot politimannen.

Viste fram kniv og batong

Da saken startet onsdag, nektet den tiltalte politimannen straffskyld for to tilfeller av grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten.

I sitt innledningsforedrag viste Elden fram en liten kniv med bøyd skaft og en batong, som ifølge forsvareren ble funnet på Simensen etter at politiet hadde fått kontroll på ham.

Elden sier at de vil komme tilbake til hvilken betydning de to våpnene har for saken senere i den tre dager lange rettsbehandlingen.

– Han hadde hånden på batongen som lå i lommen under hendelsen, og vi vil stille ham spørsmål om hvorfor han hadde disse våpnene, sier Elden til NTB i en pause i rettsaken.

Video: Kristian så vennen bli banket av politiet: Redd de skulle dra frem våpen

Kristian så vennen bli banket av politiet: Redd de skulle dra frem våpen

– Nødvendig bruk av makt

Ifølge tiltalen la politimannen Kevin Winness Simensen ned i bakken og slo ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong. Det står også i tiltalen at han slo Kristian Pablo Teigen to ganger med teleskopbatong i venstre lår.

Elden sier at hans klient har erkjent at han gjorde det som står i tiltalen, og at han mener det er en riktig fremstilling av det som skjedde. Han er likevel klar på at han mener voldsutøvelsen var nødvendig.

– Vi mener det var en lovlig og nødvendig bruk av makt, sier Elden.

Mener videolekkasje er uheldig

Saken har fått mye oppmerksomhet, særlig etter at Dagbladet tidligere denne våren offentliggjorde en overvåkningsvideo fra Esso-stasjonen som viser hendelsen.

Videoen ble vist i retten onsdag. Fornærmede Kevin Winness Simensen så flere ganger vekk og lukket øynene mens videoen viste at han ble slått en rekke ganger av den tiltalte politimannen.

Både aktor Marit Oliver Storeng fra Spesialenheten for politisaker og forsvarer John Christian Elden sa i sine innledningsforedrag at det er uheldig at videoen har blitt lekket til pressen før den har blitt presentert for retten.

– Videoen førte til en massiv oppmerksomhet i media, og det har også vært en massiv lekkasje av saksdokumenter der dokumenter fra saken og avhør er omtalt i media, sier Storeng.

– Det er det som kommer fram i retten som skal danne grunnlag for rettens avgjørelse, sier hun.