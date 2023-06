SSB: Omsetningsvolumet i detaljhandelen økte med 1,2 prosent i mai

NTB

Tall fra SSB viser en oppgang i omsetningen for de aller fleste næringer i mai – i en tid hvor trenden har vært nedadgående etter coronapandemien.

Tall fra Statistisk sentralbyrås varehandelsindeks viser at detaljhandelen tok seg opp fra april til mai etter en lang periode med nedgang. Omsetningsvolumet økte med 1,2 prosent.

De siste tremånedersperiodene har vist en nedgang i detaljhandelen. Trenden i denne sektoren har stort sett vært nedadgående siden utgangen av coronapandemien.

– Dette tyder på at den nedadgående trenden har flatet ut noe som en følge av at de to siste tremånedersperiodene har vært på om lag samme nivå, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas i SSB.

– Det var oppgang for de fleste næringene i mai. Hovedbidragene til den samlede veksten kom fra salg i byggevarehus og bensinstasjoner, sier Falla Aas videre.

Han sier samtidig at butikkhandel med sportsutstyr bidro til å dempe den samlede veksten noe.

Fra mai 2022 til mai 2023 var det en nedgang i detaljhandelen på 2,2 prosent.

Tall fra EUs statistikkontor Eurostat viste at landene i eurosonen hadde uendret omsetningsvolum i detaljhandelen fra mars til april.

I våre naboland Sverige og Danmark var det derimot en økning i handelen fra mars til april, på henholdsvis 0,4 og 3,1 prosent.