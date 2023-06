Espen Skarphagen erstatter Finn Schjøll i «Sommerhytta»

Espen Skarphagen (i midten) blir ny hageekspert i «Sommerhytta» i neste års sesong. Her avbildet med programleder Cathrine Fossum (t.v.), interiørdesigner Aina Sollie Steen og Lars Fossum.

Onsdag morgen bekreftet TV 2 at Espen Skarphagen (52) tar over etter Finn Schjøll (75) i «Sommerhytta».

Siden 2017 har Finn Schjøll vært en av dommerne i Sommerhytta. Neste sesong vil han dukke opp i et par episoder, før en ny blomsterekspert inntar dommerrollen.

Den jobben har Espen Skarphagen fått.

– En stor anerkjennelse

Til ABC Nyheter bekrefter Skarphagen at han ble utrolig glad da han ble spurt om å fylle rollen som ble etterlatt etter Schjøll.

– Jeg tok det som en stor anerkjennelse for den jobben jeg har gjort de siste årene med å dele grønn inspirasjon i ulike kanaler og foredrag, sier Skarphagen.

Han hadde ikke så mange betenkeligheter, men var mest spent på hva rollen vil bringe og ikke minst på å bli kjent med meddommere og programleder.

– Jeg gleder meg vilt til å være med på en slik produksjon etter å ha vært trofast seer av programmet gjennom mange sesonger. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få bli med på den andre siden, sier han.

Store sko å fylle

Overfor TV 2 forteller Finn Schjøll at det er naturlig at TV-programmet fornyer seg.

– Hvor lenge skulle man ha vært med? Til 90 år? Man må jo stoppe en gang. Jeg er 75. Det er et helt naturlig stopp. TV 2 har behandlet meg virkelig førsteklasses på alle mulig måter, sier han til kanalen.

Espen Skarphagen sier det er store sko å fylle, med tanke på den kjempejobben Schjøll har gjort.

– Samtidig gleder jeg meg enormt. Det er viktig for meg at jeg ikke skal være en «ny» Blomster-Finn, men derimot ha min egen identitet og temaer som er viktig for meg og den grønne inspirasjonen jeg kan dele.

Espen Skarphagen har holdt på med planter så å si hele livet, og fikk sitt første blomsterbed hjemme i foreldrenes hage da han var seks år gammel. Han har tatt utdannelse innen blomster og har fagbrev som blomsterdekoratør.

For ordens skyld: Espen Skarphagen er ansatt i ABC Startsiden, som ABC Nyheter er en del av.