NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Trump til motsøksmål mot skribent

USAs tidligere president Donald Trump saksøker E. Jean Carroll, som vant fram med et søksmål mot ham for seksuelle overgrep. Juryen kom fram til at han hadde forgrepet seg på – men ikke voldtatt – henne. Den tidligere presidenten ble pålagt å betale rundt 5 millioner dollar i erstatning, men har anket kjennelsen. Nå går han til sak med krav om at hun trekker påstanden om voldtekt og betaler erstatning for ærekrenkelser.

Dommer vil utestenge Bolsonaro fram til 2030

I rettssaken mot Brasil ekspresident om maktmisbruk har den første dommeren stemt for å nekte Jair Bolsonaro å ha politiske verv fram til 2030. De sju dommerne skal legge fram sine avgjørelser hver for seg. Allerede før retten ble satt for domsavsigelsen tirsdag kveld, var det ventet at tribunalet ville konkludere med at Bolsonaro ikke er skikket til å ha politiske verv.

Brann i bilferge skal etterforskes

Det brøt i natt ut brann på bildekket til Fjord Lines ferge Bergensfjord utenfor Kristiansand. Saken skal etterforskes når skipet kommer til Risavika i Rogaland i dag. Brannen brøt ut ved midnatt, og snaut 50 minutter senere var den under kontroll, skriver Bergens Tidende.

– Det har vært en liten brann på bildekket som nå er slokket. Da vi ikke visste noe om omfanget, satte vi kursen mot Kristiansand som var nærmeste havn. Nå er skipet på vei mot Stavanger som planlagt, sier konsernsjef Brian Thorsted Hansen i Fjord Line til Fædrelandsvennen.

Kvinne slått ned i Oslo

Politiet jaktet i natt på fem-seks personer i 15-16-årsalderen etter at en kvinne ble slått ned og forsøkt ranet på Majorstuen i Oslo. Ransforsøket skjedde rundt klokka 22.45 i går kveld. Kvinnen, som er i slutten av 20-årene, skal ikke ha blitt alvorlig skadd.

– Tilstanden er såpass god at det ikke var behov for ambulanse. Men dette er en svært alvorlig voldshendelse, hvor en kvinne har blitt tatt kvelertak på. Ut fra vitneopplysninger forsøkte de å få med seg en bag, uten å lykkes, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

The Athletic: Arsenal med nytt bud

Budkrigen på West Hams midtbanespiller Declan Rice fortsetter. Arsenal har nå hevet sitt bud til 105 millioner pund, meldte The Athletic i natt. Beløpet tilsvarer drøyt 1,4 milliarder norske kroner.

Hvis budet – som består av en grunnsum på 100 millioner pund og mulige tillegg på 5 millioner pund – blir akseptert, er det en rekordsum for en britisk spiller, skriver nettstedet.