Jordens behov for grunnvann gjør at den tilter, ifølge forskere

Vannboring i Marokko. Illustrasjonsbilde. Les mer Lukk

I ferien skal du kanskje holde deg hydrert med vann fra sommerhyttas borebrønn. Men visste du at menneskeheten over tid har hentet så mye vann fra underjordiske vannreserver at det har fått jorden til å tilte mer?