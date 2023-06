Nesten to av tre tror at boligprisene er høyere om ett år

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) sitt boligmarkedsbarometer for juni er lagt fram. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Husholdningene venter høyere boligpriser og økte renter, ifølge Norske Boligbyggelags Landsforbund. Jobbtryggheten holder seg på gjennomsnittet.

63 prosent av husholdningene tror at boligprisene vil være høyere ett år fram i tid, ifølge Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) sitt boligmarkedsbarometer for juni. Undersøkelsen viser også at 88 prosent venter høyere boliglånsrenter ett år fram i tid.

Sjeføkonom Hilde Karoline Midsem i NBBL peker på at optimistiske forventninger kan bidra til å stimulere aktiviteten og etterspørselen i boligmarkedet.

– Undersøkelsen ble gjennomført før Norges Banks rentebeslutning i juni. Da ble styringsrenten hevet med 0,5 prosentpoeng og rentebanen oppjustert. Vi får først se ved neste undersøkelse om husholdningene justerer sine forventninger som følge av dette, sier hun.

Jobbtryggheten var noe lavere i juni sammenlignet med mai i år, og omtrent på gjennomsnittet siste fem år.