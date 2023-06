Ny Bane Nor-rapport: Bane Nor lyktes ikke med styring av Follobanen-entreprenørene

Bane Nor har slått fast at den direkte årsaken til at Follobanen ble stengt, var at skjøter og endeavslutninger ikke var utført godt nok.Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Bane Nors manglende kontroll og styring av Follobanen-entreprenørene førte til økt risiko for tekniske feil, slår en ny rapport fast.

Bane Nor hadde ikke tilstrekkelig styring og kontroll med entreprenørene og fikk ikke kvalitetssikret deres løsninger godt nok, slås det fast i rapporten fra PricewaterhouseCoopers (PwC) som ble offentliggjort tirsdag morgen.

Dette er den tredje og siste granskningen som er bestilt etter stengingen av Follobanen.

Nytt og uvant

Rapporten viser også til at rammebetingelsene for prosjektet var nye og uvante. Samlet var dette årsakene til at feilene med banen kunne oppstå.

Bane Nor har slått fast at den direkte årsaken til at Follobanen ble stengt, var at skjøter og endeavslutninger ikke var utført godt nok. Det dryppet alkalisk vann ned på en isolator, noe som endte med å skape varmegang i kabelskjøter.

PwC har evaluert Follobaneprosjektet og har i hovedsak sett på perioden fra etableringen av Bane Nor i 2017 til åpningen av Follobanen 11. desember 2022.

Mye ble prøvd for første gang

Follobaneprosjektet var det klart største infrastrukturprosjektet Bane Nor hadde håndtert. PwCs gjennomgang av rammebetingelser viser at Follobaneprosjektet også var et prosjekt hvor mye ble prøvd ut for første gang.

Det ble benyttet en ny kontraktsform og ny type kontrakt, og utlysningen av Blixtunnelen la større vekt på pris enn det som hadde vært vanlig.

Det gikk på bekostning av blant annet teknisk gjennomføring, tidsstyring og kvalitet, ifølge PwC.

Det ble også brukt utenlandske leverandører som hadde begrenset erfaring med norsk jernbanesektor og -kultur.

Det har blant annet vært en rekke konflikter mellom totalentreprenøren AGJV og Bane Nor. Tidligere denne måneden skrev Teknisk Ukeblad at AGJV hadde saksøkt bane Nor for femte gang.

Ikke nok involvert

Valget av de utenlandske leverandørene medførte ifølge PwC et behov for en tett prosjektstyring, noe Bane Nor ikke lyktes med, ifølge rapporten.

Det skyldes fire forhold:

* Bane Nor var ikke nok involvert i prosjektet. Follobanen-prosjektet var i stor grad et uavhengig, og det kunne ta tekniske løsningsvalg uten godkjennelse fra driftsorganisasjonen så lenge disse var innenfor kravsettingen.

* Bane Nor ga entreprenør handlingsrom til å benytte ukjente tekniske løsninger. De tekniske løsningene viste seg senere å være mangelfulle på visse kritiske punkter.

* Risiko- og kvalitetsstyring var ikke tilstrekkelig for å avdekke feilene som førte til feilene.

* Bane Nor burde tatt et tydeligere standpunkt rundt krav og forventninger til leveransene fra totalentreprenøren AGJV.

Anbefaler tolv tiltak

PwC kommer med tolv anbefalte tiltak.

Blant annet bør fordelingen av ansvar mellom ulike områder og prosjekter klargjøres. Kvalitet og fremdrift må vektlegges mer i fremtidige utlysninger, og Bane Nor bør gjennomføre egne kontroller med installasjoner.

Mandag kom en annen ekstern gransking av Follobanen. Implement Consulting Group slo fast at Bane Nor leide inn kompetanse de burde hatt selv, og at rutinene for rapportering var langt fra gode nok. Bane Nor har dessuten gjennomført en intern undersøkelse.

Vil forstå hva som skjedde

Styreleder Cato Hellesjø i Bane Nor sier at rapporten fra PwC tegner samme bilde som disse rapportene.

– Styret er opptatt av å forstå hva som skjedde, hvorfor det skjedde, og hvordan vi kan forbedre oss. Til sammen gir disse tre rapportene viktige læringspunkter som styret vil gå grundig inn i og følge opp sammen med administrasjonen. Mye av dette arbeidet er Bane Nor allerede i gang med, sier han.

Follobanen er en 22 kilometer lang togstrekning mellom Oslo og Ski. Arbeidet begynte i 2010, og 11. desember i fjor åpnet strekningen for togtrafikk. 19. desember måtte toglinjen stenge, og den åpnet ikke før 5. mars i år.

Foreløpige beregninger viser at dette har kostet rundt 80 millioner kroner. Prislappen for selve prosjektet er på 36,8 milliarder kroner.