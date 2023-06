Ruters billettrabatt skrus opp

NTB

Rabatten i Ruter-appen skrus opp, etter at det har vist seg at den ikke ble så lav som først lovet.

Da Ruters nye billettsystem for kollektivreisende i Oslo og Akershus ble lansert i april, var løftet at enkeltbilletter i snitt skulle være 20 prosent billigere. For dem som kjører mye kollektivt skulle billettene være 40 prosent billigere. Nå har det vist seg at den reelle rabatten i Ruter-appen er mye lavere enn forespeilet, skriver NRK.

– Vi justerer nå rabatten og kan gi folk enda raskere høy rabatt, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) til NRK.

Inntil nå har passasjerene måttet reise 15 ganger i løpet av en måned for å få 20 prosent rabatt. Fra og med denne uken holder det med sju. Rabatten på 40 prosent blir også nådd noe tidligere.

Bakgrunnen for rabattordningen er at mange etterlyste mer fleksible kollektivbilletter etter pandemien.