Brann i lagerbygg i Hokksund slukket

NTB

Brannvesenet har slukket brannen i et lagerbygg i Hokksund. Politiet undersøker omstendighetene.

Litt etter klokka 22 skriver Sørøst politidistrikt på Twitter at de oppretter sak og undersøker åstedet og omstendighetene rundt brannen.

Politiet fikk melding om brannen klokka 21.40 mandag kveld.

Det ble opprettet en sikkerhetsavstand på 100 meter. Årsaken til dette var at det befant seg to dieseltanker i området.

Like før klokken 22 skrev politiet at det ikke var fare for spredning eller noen opplysninger om personskade.