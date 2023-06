SAS-fly på vei til Bergen måtte snu

Et SAS-fly på vei fra København til Bergen mandag kveld måtte snu på grunn av en mulig teknisk feil. Illustrasjonsfoto: Annika Byrde / NTB

NTB

Et SAS-fly som var på vei fra København til Bergen mandag kveld måtte snu etter å ha funnet mulig teknisk feil.

Flyet måtte snu like før klokken 18 mandag kveld etter at kapteinen oppdaget en mulig teknisk feil. Dette skal ha skjedd da flyet var like ved Aalborg, skriver danske BT.

– Kapteinen på flyet opplyste oss om at det muligens var en teknisk feil på flyet, og han ba derfor om lov til å fly tilbake til København, sier en pressemedarbeider i SAS til BT.

Flyet landet på Kastrup igjen klokken 18.20.

Ifølge BT skal SAS komme tilbake til hva som har skjedd etter at de har undersøkt flyet.