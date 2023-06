Steinras stenger fylkesvei i Kvinesdal

NTB

Et steinras og stein som dekker begge kjørefelt, fører til at fylkesvei 465 i Kvinesdal er stengt.

Ifølge Agder politidistrikt er det en del store steiner i veien.

Veien blir som følge av raset sperret på ubestemt tid. Omkjøring for personbiler er via Øyekleiva på fylkesvei 4164 og for tyngre kjøretøy på Kvinesheia på fylkesvei 461.

Politiet fikk melding om raset klokka 15.26 mandag ettermiddag.

– Entreprenør antyder at veien kan bli stengt i 24 timer, skriver politiet på Twitter.