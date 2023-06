NTB

En mann i 30-årene er i Sogn og Fjordane tingrett dømt til sju måneders fengsel for flere tilfeller av vold mot sin egen bror.

Mannen må betale over 150.000 kroner i erstatning til broren, skriver NRK.

Han var tiltalt for flere hendelser og ble dømt for de fleste av dem, blant annet for flere voldstilfeller og for å ha brutt besøksforbudet han hadde mot broren. Han får kontaktforbud mot broren de neste to årene, ifølge dommen.