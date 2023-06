Telenor-sjefen misbrukt i svindelforsøk

NTB

Telenor-sjef Sigve Brekke ble nylig utsatt for et «spoofing-forsøk», der kriminelle forfalsket Brekkes epost og kontaktet et utenlandsk selskap i hans navn.

– Vi fikk en henvendelse fra et annet internasjonalt mobiltelefonselskap om at de hadde fått en epost fra meg, hvor jeg tilsynelatende spurte om de hadde blitt kontaktet av et anerkjent internasjonalt advokatselskap og en navngitt person i det selskapet, om en sak vi jobbet med, sier Brekke til VG.

Han forteller at det straks ble startet undersøkelser, og at det viste seg at det ikke var blitt tatt kontroll over eposten hans, men at de blant annet hadde tatt i bruk en nederlandsk IP-server. Brekke sier at det ikke var noen formelle feil i eposten i form av eksempelvis stavefeil. Det som nok fikk selskapet til å stusse, var at Telenor ikke har noe gående prosjekt med selskapet.

– Vi finner spor til en stor internasjonal kriminell organisasjon. Vi gikk til politiet med vår informasjon og har anmeldt det. Vi gikk til politiet fordi den type virksomhet foregår i ganske stort omfang for tiden, forteller han.

Han råder til å ikke klikke på tilsendte lenker eller å svare på henvendelser på epost eller andre digitale plattformer hvis man ikke vet hvem avsenderen er.