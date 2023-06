Oslo sprengte brøytebudsjettet med 70 millioner i vinter

Oslo kommune brukte 156 millioner kroner på å holde veiene frie for snø og is i vinter. Det endte med en budsjettsprekk på 70 millioner kroner. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

I vinter brukte Oslo kommune 156 millioner kroner på å holde veiene frie for is og snø. Nå må kommunen bruke av vintervedlikeholdsfondet for å unngå baksmell.