Granskning etter Follobanen-stengingen: Anbefaler bedre rapportering på flere områder

NTB

Rapportering og kommunikasjon i store prosjekter bør forbedres på flere områder, anbefaler firmaet som har sett på stengingen av Follobanen i vinter.

Det framgår av rapporten som ble overrakt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mandag formiddag.

– Vi har ikke vært ute etter å finne syndebukker, men har konsentrert oss om å finne læringspunkter, sa Dag Bjørnland, som har vært ansvarlig for granskningen.

Rapporten er laget av Implement Consulting Group og skal gi en grundig gjennomgang av problemene på Follobanen og arbeidet med det enorme jernbaneprosjektet. Et gjennomgående trekk i hovedfunnene er at kommunikasjon og rapportering mellom Bane Nor og Samferdselsdepartementet, samt fra ledelsen til styret, tilsynelatende har betydelig rom for forbedring.

Analyserapporten anbefaler at:

* Rapportering til Samferdselsdepartementet bør forenkles.

* Rapporteringen fra ledelsen i Bane Nor i kritiske faser bør ettergås for sikre læring at vesentlige risikoer blir rapportert tydeligere, slik at styret lettere kan sette inn tiltak.

* Det bør vurderes å ha en egen rapportering mot konsernledelse og styret for megaprosjekter.

* Det bør etableres en særskilt risikovurdering som spesifikt retter seg mot driftssituasjonen.

Blixtunnelen på Follobanen var stengt i 76 dager mellom 19. desember 2022 og 5. mars 2023. Foreløpige beregninger viser at dette har kostet rundt 80 millioner kroner.