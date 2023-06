To alvorlig skadd i bilulykke i Meråker

NTB

To personer er alvorlig skadd etter en trafikkulykke der to biler og seks personer var involvert ved Meråker i Trøndelag. Bilene skal ha kjørt fra tollere.

Til sammen seks personer satt i bilene.

– Det er store skader på kjøretøy, to personer er betegnet som ikke skadd, to lettere skadd, to alvorlig skadd, opplyser politiet i Trøndelag på Twitter.

To luftambulanser er sendt til stedet i tillegg til alle nødetater. Ulykken skjedde på Mofolveien ved E14.

Politiets innsatsleder Marie Fossen Bredeli sier til Adressa at begge bilene har kommet fra Sverige på E14.

– Tollerne forsøkte å stanse to biler for kontroll på en fastsatt kontrollpost, men bilene stanset ikke og kjørte videre. Tollerne kjørte etter bilene, og blir da møtt av at bilene ligger slik de nå gjør på skadestedet, sier hun til avisen.

Hun understreker at det ikke er snakk om en «biljakt», men at tollerne har fulgt etter bilene på avstand.

– Men ulykken har skjedd i stor hastighet, sier hun.

Ingen av de involverte i ulykken er så langt avhørt. Det skal ikke være barn involvert.

Veien er åpnet igjen.