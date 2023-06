Norges Bank mener prisveksten ikke skyldes grådig næringsliv

NTB

EU mener næringslivet driver opp prisveksten fordi mange benytter muligheten til å øke marginene. Noe slikt finner man ikke i Norge, ifølge Norges Bank.

Begrepet «greedflation» har dukket opp i debatten om hva som driver inflasjonen. Uttrykket kan oversettes til «grådighet som øker prisveksten».

Tall fra Eurostat antyder at en stor andel av inflasjonen i euroområdet har kommet som følge av økte marginer. Det går fram av SSBs siste analyse av norsk og internasjonal økonomi, skriver E24.

Norges Bank har undersøkt om dette også forekommer her i landet. I torsdagens pengepolitiske rapport slår banken fast at det ikke er tilfelle.

Banken har sett på fordeling mellom økt overskudd og økt lønn i privat næringsliv på fastlandet. Kraftforsyning er holdt utenfor.

I analysen finner man at prisveksten på verdiskapningen i fjor var litt høyere enn det historiske gjennomsnittet, rundt 3 prosent.

Overskuddets bidrag til prisveksten har vært synkende over tid. I fjor var vekstbidraget fra økt overskudd mye lavere enn under pandemien, men også sammenlignet med det historiske gjennomsnittet. Og økte lønnskostnader per produsert enhet bidro tilsvarende mer i fjor enn årene før.

Norges Banks foreløpige konklusjon er derfor at næringslivet i gjennomsnitt ikke har benyttet anledningen til å ta seg bedre betalt utover det økte kostnader tilsier. Det er heller lønn per produsert enhet som økte mer i fjor.