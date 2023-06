Søket etter savnet fridykker i Mosjøen fortsetter

NTB

Nødetater og hjelpemannskaper fortsetter letingen etter en fridykker som er savnet i Vefsenfjorden ved Gautvika i Mosjøen.

Det var like før klokken 17 at politiet varslet om at en person var savnet.

– Det er iverksatt søk i luft, sjø og på land, skrev politiet i Nordland på Twitter.

I 21.30-tiden meldte politiet at søket fortsatt pågår.

– Det er ikke gjort noen funn av personen og søket fortsetter inntil videre, skriver politiet.

Pårørende er varslet og blir fulgt opp av helsevesenet.