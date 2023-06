Støre: Skeive kjemper en kamp for oss alle

Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på minnemarkeringen etter 25. juni terroren, som arrangeres i samarbeid med FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Skeiv verden og Støttegruppa 25. juni.

NTB

Skeives frihetskamp er en rettighetskamp for alle, sier statsministeren. Ett år etter Oslo-skytingen var flere av ofrene samlet til minnemarkering i Oslo rådhus.

– Så lenge ikke alle har tilgangen til et trygt og fritt liv, så har egentlig ikke jeg det heller. Jeg ser derfor de skeives frihetskamp også som en rettighetskamp – ikke bare for de skeive, men for oss alle, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sin tale.

– Ingen er fri før alle er fri, sa han.

25. juni er det ett år siden to mennesker ble drept og flere såret i skytingen ved London Pub og Per på hjørnet i Oslo. I talen slo Støre fast at angrepet var rettet mot skeive.

Til stede i Oslo rådhus var flere av ofrene for angrepet. Tidligere på dagen deltok statsministeren og flere andre regjeringsmedlemmer på en markering på stedet for angrepet, og det ble lagt ned blomster.

– Er langt igjen

I minnetalen la han stor vekt på at skeive fortsatt møter motstand i samfunnet. Han nevnte pride-arrangementet i Bergen som ble avlyst etter trusler, og brenning av regnbueflagg flere steder i landet.

– Det er ikke ytringsfrihet å brenne andres flagg, det er grovt skadeverk – jeg vil kalle det hatkriminalitet, og det fordømmer regjeringen, sa Støre.

Den siste tiden har PST merket en økning i antall trusler mot pride og det skeive miljøet. Men det er det ingen endring i trusselnivået før årets pridearrangementer.

– Selv om vårt norske samfunn har hatt voldsomme fremskritt, må vi erkjenne at mange steder her hjemme – i miljøer, i by og bygd, fjord og fjell – så er det langt igjen, sa Støre.

Sterkt møte med ofre

Stortingspresident Masud Gharakhani var blant dem som var til stede på minnemarkeringen. Forrige uke fikk han besøk av unge skeive som var direkte berørt av angrepet.

– Noe av det som gikk rett inn i hjerterota, var en av de yngre som sa: «Vi har følt oss trygge på grunn av kampen mange tok for 50 år siden. Helt til nå», sier Gharakhani til NTB.

En økning i hets og hatkriminalitet etter angrepet viser at vi har en vei å gå, påpeker han.

– I fjor var det sommernetter som vi har nå. Det var dans, det var musikk, det var glede, og det var pride. Så gikk terroristen ut av trikken. Da var helvetet løs. Så ser man i etterkant at trakassering, trusler og hatefulle ytringer har økt, sier Gharakhani, som synes økningen er skummel.

Beskjed til ytterliggående religiøse

Men vi må ikke la den lille gruppen «som holder på med sånt», få dominere i samfunnet, fremholder han.

Terror- og drapssiktede Zaniar Matapour var trolig inspirert av et ytterliggående religiøst miljø. På en dag som i dag, har stortingspresidenten følgende å si til slike miljøer:

– Vi bor i Norge. Og husk det, du som bruker din tolkning av din religion for å ikke akseptere andre: Det er de samme menneskerettighetene som beskytter din rett til å tro, som gir de skeive rett til å leve frie og selvstendige liv. Det er sånn Norge er.

Etter minnemarkeringen i Oslo rådhus er det solidaritetsmarsj gjennom Oslos gater klokken 16. Da inviteres skeive og deres støttespillere til å «ta tilbake gatene» etter angrepet.

Klokken 19 starter en konsert og minnemarkering på Sentrum Scene, hvor Sondre Lerche, Fay Wildhagen og Tuva Syvertsen er blant dem som opptrer.