TV 2: Dødsdømt nordmann har landet i Norge

Sayd Jurde Hayd, som ble dømt til døden i Somaliland, landet søndag morgen på Oslo lufthavn, ifølge TV 2.

Sønnen til Hayd bekrefter til kanalen at flyet landet søndag morgen.

Senere søndag skulle Hayd etter planen ha møtt pressen sammen med familiemedlemmer og sine advokater, John Christian Elden og Farid Bouras.

Advokatfirmaet Elden opplyser imidlertid til NTB at søndagens pressemøte er avlyst fordi det er behov for helseoppfølging. Pressemøtet vil derfor finne sted på et senere tidspunkt, opplyser de.

Lørdag ble det kjent at den 58 år gamle norske statsborgeren var blitt løslatt fra fengsel i Somaliland og skulle sendes hjem til Norge.

Hayd ble i april 2020 pågrepet og anklaget av politiet i utbryterrepublikken Somalilands hovedstad Hargeisa for drap. Han har hele tiden avvist anklagene.