Halvparten av folk i 20-årene har ikke reiseforsikring, ifølge undersøkelse

NTB

I en undersøkelse oppgir halvparten av de mellom 18 og 29 å ha reiseforsikring.

En undersøkelse som analysebyrået YouGov har gjort for forsikringsselskapet If, viser at mange nordmenn tegner reiseforsikring for sent, og at 1 av 20 satser på å klare seg uten, skriver E24.

Den største aldersgruppen som ikke har reiseforsikring er unge mellom 18 og 29.

– Da har vi ikke anledning til å hjelpe når noe skjer, og den reisende kan få en økonomisk baksmell vi ikke unner noen, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If og Europeiske Reiseforsikring til avisen.