Basehopper omkom i Kjerag ved Lysefjorden

NTB

En svensk mann i 30-årene omkom lørdag i en ulykke i forbindelse med basehopp fra Kjerag.

Politiet opplyser at de klokken 14.20 fikk melding om en ulykke i forbindelse med basehopp fra Kjerag.

– Én person hadde landet i en ur et godt stykke nedenfor Kjerag-platået, skriver Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Ved 20.30-tiden ble mannen hentet ut av området etter en lengre redningsaksjon. Rogaland alpine redningsgruppe og redningshelikopter fra Sola deltok i arbeidet.

– Basehopperen er dessverre bekreftet omkommet. Den omkomne er en mann i slutten av 30-årene og svensk statsborger, opplyser politiet.

SBK Base er de som denne uken har arrangert sitt årlige treff der basehoppere fraktes opp på platået med helikopter.

– Det var en svært erfaren hopper som omkom. Han har vært her i flere år og var lokalkjent i området. Det som skjedde var at han mistet kontroll på retning og fallhastighet, og kom vekk fra den linjen han skulle ha. På et tidspunkt iverksatte han nødprosedyren, men akkurat litt for sent, forteller styreleder i SBK Base, Stein Edvardsen, til Stavanger Aftenblad.

De pårørende er varslet.