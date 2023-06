NTB

Signalfeilen som lørdag kveld førte til forsinkelser mellom Oslo S og Lillestrøm på Gardermobanen, er rettet.

Signalfeilen gjorde at det var færre spor i bruk i Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm, skrev Bane Nor på sine nettsider like før klokken 22.

Knappe 20 minutter senere var feilen rettet.

– Du må fortsatt regne med forsinkelser, opplyser Bane Nor klokken 22.20.