Forsikringsselskap frykter en sommer med bagasjekaos

Streik blant flygeledere, og bemanningsproblemer ved flere flyplasser i Europa gjør at forsikringsselskaper frykter en sommer med bagasjekaos.

– Vi har allerede en økning i forsinket bagasje på 25 prosent hittil i år, og vi ser tendenser til en forverring fremover, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Det er blant annet varslet streik blant flygeledere i Frankrike, og flere flyplasser har allerede bemanningsproblemer. Det går blant annet utover håndteringen av bagasje.

– I tillegg til økning i forsinket bagasje har vi en økning hittil i år på nær 45 prosent i forsinkelser på reisen, så vi merker konsekvensene godt allerede, sier Brandeggen.

Han sier at dersom du skal ut og reise med fly bør du beregne minimum fire timers overgangstid hvis du ikke har gjennomgående flybillett. Uansett må man være forberedt på at alt kan ta lengre tid.

Kommunikasjonsrådgiveren sier at dersom du får problemer må du kontakte flyselskapet eller din reiseoperatør.

– Reiseforsikringen gir ikke dekning for forsinkelse eller kansellert reise som følge av streik, bemanningsproblemer eller kø, men du kan ha rett på erstatning fra flyselskapet. Er det fare for at reisen din blir kansellert bør du ikke avbestille, da kan du miste ditt krav på refusjon. Vi anbefaler at du venter til flyet eventuelt blir kansellert. Du vil da ha dine rettigheter i behold, sier Brandeggen.