Ettårsdagen for 25. juni-angrepet markeres over hele landet

Rosenkrantz' gate ble farget i regnbuefarger utenfor London pub etter masseskytingen i Oslo 25. juni. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

25. juni er det ett år siden to mennesker ble drept og flere skadd i skytingen ved London Pub og Per på hjørnet i Oslo. I år markeres dagen over hele landet.