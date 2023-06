Kan ta over ett år før Bhatti er i Norge, ifølge hans forsvarer

NTB

Ett år etter masseskytingen i Oslo sentrum sitter Arfan Bhatti fremdeles i varetekt i Pakistan.

– Avgjørelsen i saken som handler om utlevering, vil tidligst komme i midten av august. Saken blir trolig anket til lagmannsretten. Der vil behandlingen ta minst et halvt år. Og hvis saken havner i høyesterett, vil det ta ytterligere seks måneder. Da vil en rettskraftig avgjørelse tidligst være klar neste sommer, sier Bhattis forsvarer Zia ur Rehman til Aftenposten.

Bhatti ble pågrepet av pakistansk politi få dager etter at han ble etterlyst internasjonalt etter masseskytingen i Oslo 25. juni i fjor og satt i arresten. I midten av april ble han formelt pågrepet og varetektsfengslet. Norge har begjært ham utlevert.

Rehman sier at han frykter at politikerne skal blande seg inn og sørge for at saken blir prioritert, og at Bhatti blir utlevert til Norge.

– Jeg har en reell frykt for at Norge vil presse Pakistan for å få Bhatti utlevert, sier Rehman til avisen.

Bhatti er mistenkt for å ha hatt en sentral rolle i planleggingen og forberedelsene til terrorskytingen i Oslo sentrum i fjor sommer. Han er siktet for medvirkning til grov terror. Bhatti avviser å ha hatt noe med terrorhandlingen å gjøre og motsetter seg derfor utlevering.

Politiadvokat Ingvild Myrold sier til avisen at politiet ikke har konkret informasjon om når Bhatti vil returnere til Norge.

– Vår oppfatning er at det er god fremdrift i utleveringsprosessen, sier Myrold.