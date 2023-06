NTB

Dette er blant de ventede hendelsene lørdag 24. juni.

Betjente DNT-hytter i Sør-Norge åpner

På DNTs mer enn 550 hytter har vertskap og frivillige vært i full sving i ukevis for å gjøre fjellet og hyttene klare til sommersesongen. Lørdag åpner de betjente DNT-hyttene for sesongen. DNT-hytter finnes til fjells, i skogen, nært byer og langs kysten. På de betjente hyttene venter en velkomst fra vertskap.

Åpning av ny laksefelle i Tanaelva

Lørdag åpnes en ny type felle for å fange den svartelistede pukkellaksen i Tanaelva. Det er ventet at den uønskede fremmedarten vil komme i stort antall til norske elver i sommer. Håpet med fellen i Tanaelven er å fange mesteparten av pukkellaksen som kommer i år. Fellen blir satt opp ved Seidaholmen, like nedenfor Tana bru. Typen felle som lørdag åpnes har aldri blitt testet ut i Norge tidligere.

Modi holder tale i Washington

Indias statsminister Narendra Modi holder lørdag en tale for indere i USA. Modi er på statsbesøk i USA for første gang.

Bunnoppgjør i Toppserien

Lørdag spilles 16. serierunde i Toppserien. John Arne Riises jenter i Avaldsnes spiller hjemme mot tabelljumbo Arna-Bjørnar. Det skiller tre poeng fra Avaldsned på 9. plass til Arna-Bjørnar. Serieleder Vålerenga spiller borte mot Røa. Øvrige kamper: Rosenborg – Åsane, Brann – LSK Kvinner, og Stabæk – Lyn.

Bård Finne på scoringsjakt i Stavanger

Når 11. serierunde i Eliteserien sparkes i gang er Branns måltyv, Bård Finne, på jakt etter nye mål. Finne har så langt ni mål på samvittigheten, kun Akor Adams (LSK) og Amahl Pellegrino (Bodø/Glimt) har flere - med henholdsvis 10 og 12 scoringer. Brann ligger på andreplass på tabellen med 21 poeng. Det er ti poeng bak serieleder Bodo/Glimt, og fire foran Viking på fjerdeplass. Dette er eneste kamp i Eliteserien som spilles lørdag.