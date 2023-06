Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen at det ikke foreligger noen planer om å gi rett til pleiepenger til personer uten forutgående arbeidsinntekt. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

NTB

Regjeringen vil ikke endre reglene for tildeling av pleiepenger, men arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil be Nav om en vurdering.

I en et svar på et skriftlig spørsmål fra Rødt, sier Persen at det ikke foreligger noen planer om å gi rett til pleiepenger til personer uten forutgående arbeidsinntekt, skriver Klassekampen.

Pleiepenger er en ytelse for foreldre som må være borte fra jobb for å ta vare på et barn som på grunn av sykdom trenger pleie og omsorg hele tiden.

Hun skriver videre at en lovendring som vil åpne for dette vil innebære en stor omlegging av grunnprinsippene i ordningen.

Bakgrunnen er en sak avisen har skrevet om en mor og hennes datter som har fått blodkreft. Moren har att arbeidsavklaringspenger, men kan ikke lenger oppfylle aktivitetsplikten og vil miste støtten. Hun får heller ikke pleiepenger.

Ministeren påpeker at det finner andre alternativer som kommunal omsorgsstønad, overgangsstønad og sosialhjelp.

– I lys av denne saken vil jeg imidlertid ta kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet for å be om en vurdering av om det er behov for justeringer av regelverket, skriver Persen.