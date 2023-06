Frp-topp reagerer på NRK-toppenes lederlønninger

NTB

Mediepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Silje Hjemdal, reagerer på NRKs lederlønninger. I fjor fikk NRK-toppene over 30 millioner kroner i utbetalinger.

I NRKs lederlønnsrapport som Kampanje har fått innsyn i, kommer det fram at NRK-toppene, medregnet tidligere NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen, dro med seg godt over 30 millioner kroner i utbetalinger i 2022.

Samtidig skal gjennomsnittslønnen for øvrige NRK-ansatte ha ligget på 810.000 kroner. For journalistenes del var snittlønnen i 2022 på 690.000 kroner.

Mediepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Silje Hjemdal, reagerer på NRKs lederlønninger og sier dette er nok et bevis på at NRK har rikelig med penger. Som en følge av statsbudsjettet og kuttene ble det klart at NRK måtte nedbemanne opp mot 120 ansatte.

– Det er ikke så lenge siden det var snakk om store kutt, og at NRK måtte kutte ned på ansatte og produksjoner, nettopp av økonomiske hensyn. Dette er moment som selvsagt ikke gjør det vanskeligere for Frp å forsvare kutt i NRK, men jeg kjenner ikke til detaljene i avtalene. Men det høres jo helt vanvittig ut, sier Hjemdal.