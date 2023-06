Mann fra Jæren dømt for drapstrusler mot ordfører

NTB

En mann fra Jæren er dømt til sju måneders fengsel for drapstrusler mot en ordfører og flere andre. Han er også dømt for ulovlig oppbevaring av våpen.

Mannen, som er i 20-årene, ble totalt dømt for ulovlig oppbevaring av åtte skytevåpen og for å ha drapstruet en ordfører, varaordfører og tre polititjenestemenn, skriver Stavanger Aftenblad.

Drapstruslene var rettet mot Hå-ordfører Jonas Skrettingland og varaordfører Svein Håland samt tre politioverbetjenter.

Mannen var også tiltalt for ulovlig oppbevaring for flere enn de åtte våpnene. Disse er han frifunnet for å ha oppbevart, men flere blir likevel inndratt, skriver avisen.

Forsvarer Odd Rune Tostrup sier at det vil bli vurdert om dommen skal ankes.

– Dommen er omfattende, og det vil ta noe tid å gå grundig gjennom den. Jeg noterer meg at han er frifunnet for relativt store deler av sakskomplekset, og at straffen ligger under aktors påstand, sier Torstrup.