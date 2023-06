Miljødirektoratet advarer mot eksotisk kattedyr utenfor Bergen

Your browser doesn't support HTML5 video.

Torsdag fikk politiet melding om et eksotisk kattedyr i Os utenfor Bergen. Miljødirektoratet tror det er snakk om en serval og advarer mot å nærme seg dyret. En ABC Nyheter-tipser møtte på dyret.

Politiet ble torsdag formiddag i 10-tiden kontaktet av en kvinne som hadde sett et kattedyr i Hagavik-området i Os.

– Hun skal ha blitt bekymret for hunden sin. Vi er ikke sikre, men dette kan være en serval, et annet eksotisk kattedyr, eller en gaupe. Det siste er minst trolig, sier jourhavende jurist Arne Fjellstad i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

ABC Nyheter-tipser Steffen Ljosheim møtte på kattedyret i Os.

– Jeg ble fylt med nysgjerrighet. Den var søt og jeg hadde aldri sett den før. Jeg ville egentlig kose med den, men den virket ikke interessert, sier han til ABC Nyheter.

Se video av møtet øverst i saken!

– Vi vil advare

Miljødirektoratet ber nå publikum om opplysninger og bilder av dyret.

– Vi vil advare publikum mot å nærme seg dyret og å prøve å fange det inn. En skal alltid opptre varsomt i kontakt med store ville pattedyr eller løse, ukjente tamdyr, sier seniorrådgiver Nils Kristian Grønvik i Miljødirektoratet til NRK

Ønsker å komme i kontakt med eier

Miljødirektoratet ønsker også å komme i kontakt med eieren av dyret. Fremmedarter som servaler kan skade naturmangfoldet, og de er derfor ikke ønsket i norsk natur.

– Innførsel og hold av serval er forbudt. Hvis det er en serval, vil vi sørge for at det settes inn tiltak for å få kontroll på dyret. I verste fall må vi avlive det, sier Grønvik.