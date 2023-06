Unge sjekker UV-varselet oftest

NTB

Unge er de mest ivrige brukerne av UV-varselet. Over halvparten av unge under 30 sjekker UV-varselet.

Det kommer fram i Nasjonalt strålevernbarometer, en undersøkelse gjort av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

I undersøkelsen svarer 45 prosent at de bruker UV-varselet, men det er store forskjeller mellom aldersgrupper.

Unge er de hyppigste brukerne, mens 60 prosent av personer over 60 svarer at de ikke bruker tjenesten. Blant personer som er under 30 år, svarer over halvparten at de bruker tjenesten.

– Det er positivt at så mange bruker UV-varselet, særlig de unge. Mye soling i ung alder øker risikoen for hudkreft senere i livet. Derfor er det særlig viktig at unge beskytter seg når solen er sterk. Vi håper de aller fleste bruker UV-varselet i tråd med hensikten og beskytter seg når indeksen er tre eller høyere, sier fagdirektør Lilli Tove Nilsen.

UV-varselet viser hvor sterk strålingen fra solen er og når det er nødvendig med solbeskyttelse. Sterk UV-stråling kan føre til helseskader og solbrenthet.