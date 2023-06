Andrew Tate må fortsatt sitte i husarrest i Romania

NTB

En rumensk domstol forlenget fredag husarresten til den britisk-amerikanske influenseren Andrew Tate med 30 dager.

Kjennelsen kommer bare få dager etter at påtalemyndigheten formelt tok ut tiltale mot 36-åringen. Han er tiltalt for voldtekt, menneskesmugling og for å ha dannet et kriminelt forbund i den hensikt å utnytte kvinner seksuelt.

Tate, som har nesten 7 millioner følgere på Twitter, er kjent for kvinnefiendtlige synspunkter og hatytringer. Han ble pågrepet i nærheten av den rumenske hovedstaden Bucuresti i slutten av desember sammen med broren Tristan. To rumenske kvinner er også tiltalt i samme sak. Alle fire har avvist anklagene som rettes mot dem.

De fire vil bli sittende i husarrest ytterligere 30 dager, slo retten fast. Avgjørelsen kan ankes innen 48 timer.

Romanias etterforskningsorgan for organisert kriminalitet ba denne uken om at domstolen skulle forlenge husarresten mens de sluttfører etterforskningen. I henhold til rumensk lov har dommeren en frist på 60 dager på å avgjøre om saken skal sendes til retten, men fristen blir ofte overskredet.