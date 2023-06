NTB

Mannen som framsatte bombetrusler på et legekontor i Fredrikstad mandag, vil ikke bli framstilt for varetektsfengsling.

Det bekrefter politiførstebetjent Pernille Julsen til Fredriksstad Blad.

Det var mandag ettermiddag at mannen leverte en mistenkelig gjenstand på et legekontor i Fredrikstad. Han hevdet at gjenstanden var en bombe, og legekontoret samt de nærmeste bygningene ble evakuert.

Mannen blir fulgt opp av helsevesenet.