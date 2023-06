Foreningen Fri om Trettebergstuen: – En tydelig stemme

Leder Inge Alexander Gjestvang i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) takker Anette Trettebergstuen (Ap) for sitt arbeid som statsråd. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Leder i Foreningen Fri, Inge Alexander Gjestvang, hyller jobben Anette Trettebergstuen (Ap) har gjort som kultur- og likestillingsminister.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med Trettebergstuen i tiden hun har vært statsråd. Hun har vært en tydelig stemme og forkjemper for skeives rettigheter både nasjonalt og internasjonalt, sier Gjestvang til NTB etter at 42-åringen trakk seg som statsråd fredag.

Se video: Trettebergstuen tok til tårene da hun gikk av fredag

Your browser doesn't support HTML5 video. Trettebergstuen om feil rundt habilitetsvurdering Les mer Lukk

Trettebergstuen gikk av som kultur- og likestillingsminister etter flere alvorlige brudd på habilitetsreglene. Politikeren er åpent homofil og har tidligere fått ros for sitt arbeid for det skeive miljøet.

– Det er synd å miste en kultur- og likestillingsminister som jobber hardt for skeives rettigheter, sier Gjestvang.