Bjørn Einar Romøren har blitt pappa

Før Romøren startet utredningen på Radiumhospoitalet, fikk han beskjed om at han måtte «runke i en kopp». Nå er en liten jente født.

Tidligere skihopper Bjørn Einar Romøren (42) har blitt pappa for tredje gang.

Det skriver Romøren i et Instagram-innlegg.

Bjørn Einar Romøren og kona Martine Romøren under en gallamiddag på slottet i forbindelse med presidentbesøk fra Slovenia i 2019. Les mer Lukk

I 2019 fikk Romøren vite at han hadde fått kreft. Etter 40 uker med behandling i form av stråling og cellegift, ble han erklært kreftfri. Før Romøren startet utredningen på Radiumhospoitalet, fikk han beskjed om at han måtte «runke i en kopp».

«Det blir ofte noen senskader når man må gjennom en cellegift kur, og for meg var steriliteten egentlig ikke noe problem. Vi hadde en nydelig gutt og ventet en jente og var sånn sett utrolig heldige. Men man vet aldri hva fremtiden bringer!» skriver Romøren.

Videre skriver han at familien nå er overlykkelige for at det er mulig med familieforøkelse selv etter en sånn runde de har vært gjennom.

Fra før av har Romøren og kona, Martine Remsøy Romøren, barna Fiona og Fred.

Romøren satt verdensrekord med et hopp på 239 meter i 2005 i den legendariske Planica-bakken i Slovenia. Han har også flere OL- og VM-medaljer fra lagkonkurranser.