Oslo lufthavn venter 90.000 reisende i dag

Fredag 23. juni er den store utreisedagen for sommerferien. Foto: Javad Parsa / NTB

Skoleferien er i gang, og nå skal reiseglade nordmenn ut på årets sommerferie. Ved Oslo lufthavn venter de 90.000 reisende fredag.

Tallet gjelder både de som ankommer Oslo lufthavn, og de som reiser ut. Blant de som reiser fra flyplassen, skal 16.000 reise innenlands, mens 32.000 skal på ferie til utlandet.

– Dette er noen av de travleste dagene i året, sier kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn, Harald Nygaard Kvam.

Årets tall er imidlertid fortsatt et stykke unna nivåene før pandemien.

– For sommeren som helhet ligger vi rundt 10 prosent under tallene for 2019, sier Kvam.

Til sammenligning var den travleste dagen på Oslo lufthavn noensinne i pinsen 2019 da 109.000 reiste inn eller ut fra flyplassen. Høyere rente og økte priser kan være noe av årsakene til at færre legger ut på reise i år, tror Kvam.

Begrenset hva UD kan hjelpe med

Utenriksminister Anniken Huitfeldt tok fredag turen til Oslo lufthavn i anledning den store utreisedagen for å komme med noen gode råd på veien.

– Jeg har tre råd: Last ned appen Reiseklar, husk reiseforsikring, og husk gyldig pass, sier Huitfeldt til TV 2.

Appen Reiseklar samler UDs reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering på ett sted.

– Der kan du få all informasjon, og så kan vi komme i kontakt med deg hvis noe skulle skje. For eksempel streik, skogbrann, eller andre ting som gjør at du trenger hjelp.

Utenrikstjenesten forsøker så langt det går å hjelpe nordmenn som trenger bistand i utlandet, og hver sommer får de mange henvendelser. Men det er begrenset hva de kan hjelpe med.

– Det går jo stort sett bra, så det er ikke noe å bekymre seg for, men man bør ta sine forholdsregler, sier hun.

Selv tar Huitfeldt sommerferien hjemme i år.

– Jeg skal ikke til utlandet, jeg skal på norgesferie. Jeg reiser nok i min egen jobb, sier hun.

– Senk skuldrene

Også Kvam har rådene klare til reisende:

– Senk skuldrene. Da blir reisen mye mer behagelig, sier han.

Med de fleste flyselskaper kan man sjekke inn digitalt på forhånd og levere bagasjen selv. Da slipper man ofte lange køer ved skrankene.

– Og på Oslo lufthavn er det aldri mer enn 600 meter å gå. Du rekker en kaffekopp og en matbit. Pust med magen, så skal dette gå bra, sier Kvam.