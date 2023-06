Fredrik Solvang: – Jeg gråter store dammer inni meg

«Debatten»-programlederen med utblåsing til støtte for Barne-Pride på sosiale medier.

– Jeg gråter store dammer inni meg fordi noe så fint som Barne-Pride har blitt omstridt. Meningen med Barne-Pride er å få barn til å forstå at også det som er annerledes er greit, selv om de selv er annerledes eller om de kjenner noen som er det. Verre og mer konspiratorisk er det ikke, åpner Solvang Instagram-innlegget sitt torsdag kveld.

Han skriver at han blir slått i bakken av alle kommentarene om at «det er greit at dere er her, men demp dere».

– For jeg tror ikke de som skriver sånt forstår at flommen av uttrykk for sorg, smerte og redsel, som har kommet til uttrykk ett år etter masseskytingene 25. juni, er summen av følelsen av å alltid være under angrep, skriver Solvang.

Innlegget ble først omtalt av Nettavisen.

Eksplosiv økning

Ifølge en fersk rapport fra Amnesty og Fri har det vært en betydelig økning i negativ omtale av skeive og skeiv tematikk på sosiale medier som Twitter og Facebook.

Antall tweets om skeive temaer økte fra 6457 til 44.620 i perioden. Antallet Twitter-meldinger om transpersoner økte fra 1485 til 23.465. 47 prosent av Twitter-meldingene om transpersoner har en kritisk tilnærming, mens 40 prosent er støttende.

– Dette viser en eksplosiv økning i trøkket mot skeive på nett. Et slikt ytringsklima kan føre til diskriminering av skeive minoriteter og skremme folk fra å delta i debatten, sier politisk rådgiver Ingrid Westgaard Stolpestad i Amnesty International Norge til NTB.

– Debatten har blitt hardere

Leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri), Inge Alexander Gjestvang, mener rapporten bekrefter en følelse mange i det skeive miljøet har hatt de siste årene.

– Vi har sett at debatten har blitt hardere og mer massiv i formen, og mange skeive og våre støttespillere unnlater å ta til motmæle og stå i debatter fordi det er for tøft. Det er et demokratisk problem at minoriteter forsvinner fra det offentlige ordskiftet på grunn av hets, sier Fri-lederen.

Rapporten viser også at Pride omtales stadig mer kritisk på både Twitter og Facebook. Andelen meldinger som inneholder støtte og positive ytringer, synker.