NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 23. juni

Medier: USAs sjøforsvar fanget opp lyden av det som trolig var ubåtimplosjonen

Et system brukt av det amerikanske sjøforsvaret fanget opp det de tror var lyden av implosjonen av ubåten Titan kort tid etter den startet nedstigningen, ifølge amerikanske medier. Ubåten Titan mistet kontakten med operatøren litt etter klokken 9 søndag formiddag.

Sporingssystemet fanget opp det de tror var lyden av implosjonen bare noen timer etter, opplyser anonyme tjenestepersoner til Wall Street Journal. Også nyhetsbyrået AP får fortalt av tjenestepersoner at det ble fanget opp en «uregelmessighet» som trolig var implosjonen på søndag.

Juli blir trolig varmere enn normalt i Sør-Norge

Juli blir sannsynligvis mellom 1 og 3 grader varmere enn normalt i Sør-Norge og deler av Europa, viser analyser fra klimavarsling.no og det europeiske senteret for mellomlange værmeldinger (ECMWF).

En viktig årsak til de høyere temperaturene er hetebølgen i Atlanterhavet. De siste ukene har temperaturene i den nordlige Atlanteren skutt i været, og ligger nå 1,1 grader over snittet, skriver Aftenposten.

Industrigigant i USA inngår milliardforlik etter påstander om vannforurensning

Den amerikanske industrigiganten 3M har inngått et milliardforlik med flere offentlige vannverk i USA etter å ha blitt saksøkt for å stå bak vannforurensning.

Det foreslåtte forliket, som må godkjennes av en føderal domstol, er på 12,5 milliarder dollar, ifølge AFP. Det innebærer at 3M over en 13-årsperiode må betale for å utbedre offentlige vannsystemer som har testet positivt for PFAS.

PFAS, eller perfluorerte stoffer, kalles ofte «evighetskjemikalier» fordi de knapt brytes ned i naturen eller i kroppen

Forskning: Antallet mennesker med diabetes vil dobles innen 2050

Antallet mennesker som har diabetes over hele verden vil mer enn doble seg til 1,3 milliarder innen 2050, ifølge ny forskning. Alle verdens land kommer til å se en økning av kronisk diabetessyke i befolkningen, ifølge det som er den mest omfattende analysen av globale data om diabetes hittil.

Det blir estimert at rundt 529 millioner mennesker globalt har diabetes nå, hvorav 95 prosent har diabetes type 2. På mindre en tre tiår vil dette mer en doble seg, heter det i studien som er publisert i tidsskriftet Lancet.

Hovland tre slag under par i Connecticut

Viktor Hovland endte tre slag under par på sin første runde i PGA-turneringen i Cromwell i Connecticut.

Hovland ligger på en foreløpig delt 28. plass i første runde. Ekeberg-gutten åpnet med birdie på både hull to og tre. Hoveland avsluttet også runden bra og fikk birdie på hull 13, 14 og 15 og endte på par de tre siste hullene.