Juli blir varmere enn normalt i Sør-Norge

NTB

Juli blir sannsynligvis mellom 1 og 3 grader varmere enn normalt i Sør-Norge og deler av Europa.

Analyser fra klimavarsling.no og det europeiske senteret for mellomlange værmeldinger (ECMWF) viser at juli vil etter all sannsynlighet bli varmere enn vanlig, både i Sør-Norge og i store deler av Europa, skriver Aftenposten.

En viktig årsak til de høyere temperaturene er hetebølgen i Atlanterhavet. De siste ukene har temperaturene i den nordlige Atlanteren skutt i været, og ligger nå 1,1 grader over snittet.

– Vi ser at det er veldig varmt i Atlanterhavet, og det vil med all sannsynlighet påvirke været vårt i sommer, særlig i Vest- og Sør-Norge. I nord er havet kaldere, derfor får vi også mest sannsynlig en kaldere sommer enn normalt der, sier Erik Kolstad, Forsker ved NORCE Klima og Bjerknessenteret, til avisen.

Atlanterhavet har store naturlige svingninger i temperaturen, blant annet var det i 2014 og 2015 perioder med unormalt lave temperaturer. I år er det en periode med unormalt høye temperaturer.

Denne naturlige varme perioden kommer på toppen av temperaturstigningen som skjer på grunn av global oppvarming.

– De rekordene vi ser nå, om det er hetebølger i havet eller på land, er vanskelig å få til uten bidraget fra global oppvarming, sier Hav- og klimaforsker Marius Årthun ved Bjerknessenteret til avisen.