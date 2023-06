Senterpartiet nærmer seg 10 prosent på ny måling

NTB

Senterpartiet går fram til 9,5 prosent på ny kommunemåling.

– Det er jeg glad for. Hadde dette blitt valgresultatet, ville det vært et av de beste Sp har fått, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til Vårt Land.

Kommunemålingen er utført av Norstat på oppdrag fra Vårt Land og Dagbladet.

Verre står det til for Sp sin regjeringspartner Arbeiderpartiet. På det samme målingen svarer 21,3 prosent av de spurte at de vil gi sin stemme til partiet.

Ved sist lokalvalg i 2019 fikk Ap 24,8 prosent av stemmene, i 2015 fikk partiet 33 prosent.

– Det viktigste for oss nå er å sikre gjennomslag for en politikk som gir mer trygghet for folk og økonomi, like muligheter for alle, og sterkere fellesskap, sier partisekretær Kjersti Stenseng til Dagbladet.

Høyre, er ifølge målingen, fortsatt det største partiet. 31,7 prosent av de spurte sier de ville stemt på partiet.

Fremskrittspartiet får 8,3 prosent på målingen, mens Sosialistisk Venstreparti ender på 6,6 prosent. Nykommeren Industri og næringspartiet (INP) får 2,3 prosent oppslutning på målingen.