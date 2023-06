SV vil kjempe for å vippe makten i storbyene

NTB

Kampen mot privatisering i velferdstjenestene løftes fram som en av hovedsakene for SV i årets valg. Partiet øyner håp om sitt beste lokalvalg på over 20 år.

Partileder Kirsti Bergstø sier SV har som mål å nå over 7-tallet i årets kommune- og fylkestingsvalg.

– Det håper vi på, sier hun til NTB.

Bare tre ganger tidligere har SV fått mer enn 7 prosents oppslutning i kommune- og fylkestingsvalg. Ved inngangen til sommeren får partiet et gjennomsnitt på 7,2 prosent på kommunemålinger, ifølge nettstedet Poll of polls.

– I starten av valgkampen ser det ut til at vi kan gjøre det beste kommunevalget på 20 år. Det er et spennende mål som jeg håper at vi når, sier Bergstø, som torsdag inviterte til pressetreff for å oppsummere det politiske halvåret.

Håper SV kan vippe fra blått til rødt

Bergstø går nå i gang med sin første valgkamp som partileder. Klar til å reise land og strand rundt og heie fram lokale kandidater. Samtidig peker hun på de store byene når hun får spørsmål om hvor hun skal sette inn støtet.

– Noen steder står det mer på spill enn andre steder. I landets fire største byer går SV fram. Det kan være valgresultatet vårt som avgjør om det blir rødt eller blått flertall, sier Bergstø.

Motstand mot privatisering i velferden trekkes fram som en av partiets viktigste valgkampsaker.

– Vi går til valg for å hindre at velferd skal være styrt av profittmotiv. Det skal være styrt av menneskers behov og innrettet for å dekke dem, sier Bergstø.

Snakker varmt om grønn industripakke

SV fikk en del kritikk for at gjennomslaget var for magert på klima da partiet kom til enighet med regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett.

Bergstø avviser spørsmål om det mangler på engasjement og om det er nødvendig for partiet å styrke miljøprofilen. Hun ramser opp SVs gjennomslag i budsjettenigheten, og hun påpeker at det framover blir avgjørende å få på plass en grønn industripakke i likhet med USA og EU. Olje- og gassinstallasjoner må elektrifiseres med havvind, understreker hun.

Hva tenker du om de kritiske røstene som har begynt å komme rundt havvindsatsingen?

– Havvind er ikke løsningen på alt, men det er løsningen på elektrifiseringen av sokkelen. Så må vi samtidig bygge ut mer solenergi, sier Bergstø, og trekker kjapt spørsmålet inn i kommunevalgkampen.

– Det vil bli en viktig valgkampsak i mange byer. For eksempel i Oslo, som står klar til å dekke byens tak med solcellepanel, sier hun.

Også klima- og miljøspørsmål vil bli sentrale temaer for SV lokalt, ifølge Bergstø. Hun nevner matjord, kollektivtrafikk og lokale utslippskutt.

Hussein: Handler om solidaritet

Marian Hussein går også inn i sin første valgkamp som del av SVs partiledelse. Den forholdsvis ferske nestlederen trekker fram omfordeling og kampen mot privatisering som hovedtemaer.

Spørsmål om dyrtid og omfordeling vil appellere til mange velgere – også dem som ikke selv merker stigende priser og økte renter mest, tror hun.

– Det er mange som kjenner noen som sliter. Det handler om den solidariske tanken: Selv om ikke mitt hus brenner nå, må vi sørge for å forebygge for hele nabolaget, sier Hussein.

Peker ut Høyre som hovedmotstander

I spørsmålet om privatisering i helse og velferd står Høyre fram som den politiske hovedmotstanderen. Selv om mange lillavelgere har krysset over streken, har SV tro på at de kan hente dem tilbake.

Partisekretær Audun Herning nevner unge velgere, folk som har sittet på gjerdet og velgere som har følt på en avmakt etter forrige valg fordi forventningene ikke innfridde.

Mange er frustrerte over hverdagsøkonomi og en vanskelig situasjon. Det kan være lett å vende seg til Høyre fordi partiet har styringstroverdighet og nå er det største opposisjonspartiet. Men dette er velgergrupper SV fortsatt kan nå, mener Herning.

– Det er ikke noe i Høyres løsninger som er løsninger på deres problemer. Jeg tror koblingene mellom den frustrasjonen de opplever og de løsningene Høyre har, er ganske svak, sier Herning.