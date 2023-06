Mann dømt til elleve års forvaring for å ha voldtatt baby

NTB

En mann i 30-årene er i Buskerud tingrett dømt til elleve års forvaring for å ha voldtatt sin egen baby gjentatte ganger.

Overgrepene mot babyen ble avdekket i forbindelse med at Kripos oppdaget at faren lastet ned overgrepsbilder av barn. Politiets darkweb-gruppe aksjonerte mot mannen i 30-årene i fjor sommer og beslagla 3376 bilder og 424 filmer, skriver Drammens Tidende.

Noen dager etter aksjonen tok mannen selv kontakt med politiet. Da innrømmet han at han hadde forgrepet seg på sin egen datter fra hun var tre til seks måneder gammel.

I retten tilsto han sju overgrep mot datteren og nedlasting av store mengder seksualisert overgrepsmateriale av barn, skriver avisen.

«Selv om tiltalte nå ønsker, og har uttalt i retten, at han tar et oppgjør med seg selv ved behandling og oppfølging, har erfaringene så langt vist at hans drifter har overskygget hans ønske om ikke å begå seksuallovbrudd», skriver tingrettsdommer Vidar Toftøy-Lohne i dommen.

Mannens forsvarer, advokat Martin Smith, sier til avisen at han ikke har fått snakket med sin klient om dommen.

– Umiddelbart tenker jeg at den er streng. Jeg vil diskutere forvaringsspørsmålet og lengden, sier Smith.