Staten må betale honorar til Viggo Kristiansens hjelpere

Borgarting lagmannsrett tilkjenner hjelperne til Viggo Kristiansen i alt 7,4 millioner kroner for arbeidet som førte til frifinnelsen for drapene i Baneheia.

I alt åtte av Kristiansens støttespillere leverte krav om erstatning og dekning av utgifter i forbindelse med arbeidet med å få drapsdommen mot ham opphevet. I første runde ble de fleste av kravene avvist eller bare delvis gitt medhold.

Nå har Borgarting lagmannsrett endret innstilling i flere av sakene. I alt utbetales 7,4 millioner kroner til seks av de åtte. To av dem fikk ikke medhold i kravene sine.

Disse fremmet krav: Ragne Farmen krevde salær for 300 timers arbeid og fikk tilkjent 336 300 kroner.

krevde salær for 300 timers arbeid og fikk tilkjent 336 300 kroner. Svein Kristiansen fikk dekket påberopte utgifter med 1.144.432 kroner.

fikk dekket påberopte utgifter med 1.144.432 kroner. Arvid Sjødin krevde dekket erstatning (salær) med 1.869.493,75 kroner, og fikk tilkjent 1.621.294 kroner.

krevde dekket erstatning (salær) med 1.869.493,75 kroner, og fikk tilkjent 1.621.294 kroner. Sigurd Klomsæt krevde erstatning (salær) for 5.500 timers arbeid med saken, pluss honorar på 684.000 kroner for arbeid i forbindelse med et tidligere sivilt søksmål mot Gjenopptakelseskommisjonen. Lagmannsretten fastsatte skjønnsmessig nødvendige utgifter til 2.000 timer, og tilkjente erstatning (salær) med 2.487.500 kroner.

krevde erstatning (salær) for 5.500 timers arbeid med saken, pluss honorar på 684.000 kroner for arbeid i forbindelse med et tidligere sivilt søksmål mot Gjenopptakelseskommisjonen. Lagmannsretten fastsatte skjønnsmessig nødvendige utgifter til 2.000 timer, og tilkjente erstatning (salær) med 2.487.500 kroner. Halvard Sivertsen krevde erstatning (salær) for 3.600 timers arbeid med saken. Lagmannsretten fastsette skjønnsmessig nødvendige utgifter for arbeidet med teledatabeviset til 1.400 timer, og tilkjente erstatning (salær) med 1.569.400 kroner. Han fikk også dekket påberopte utgifter med 7.042 kroner. Sivertsen fikk ikke tilkjent salær for sitt øvrige arbeid i saken (2.200 timer).

krevde erstatning (salær) for 3.600 timers arbeid med saken. Lagmannsretten fastsette skjønnsmessig nødvendige utgifter for arbeidet med teledatabeviset til 1.400 timer, og tilkjente erstatning (salær) med 1.569.400 kroner. Han fikk også dekket påberopte utgifter med 7.042 kroner. Sivertsen fikk ikke tilkjent salær for sitt øvrige arbeid i saken (2.200 timer). Terje Helland krevde dekket tapt arbeidsfortjeneste minst tilsvarende timetallet som han hadde brukt på Baneheia-saken (3.573 timer), og fikk tilkjent 250.000 kroner.

krevde dekket tapt arbeidsfortjeneste minst tilsvarende timetallet som han hadde brukt på Baneheia-saken (3.573 timer), og fikk tilkjent 250.000 kroner. Lars Mikkel Tronsrud fikk ikke medhold i sitt krav, oppgitt til 3.600 timers arbeid med saken.

fikk ikke medhold i sitt krav, oppgitt til 3.600 timers arbeid med saken. Eivind Pedersen fikk ikke medhold i sitt krav, oppgitt til 3.647 timers arbeid med saken.

Faren ikke overrasket

Blant annet får Svein Kristiansen, faren til Viggo Kristiansen, dekket utgifter med 1,1 millioner kroner.

– Jeg er ikke veldig overrasket. Jeg hadde vært mer overrasket om jeg ikke hadde fått dekket disse utgiftene, sier Kristiansen til NTB.

Kristiansens mangeårige advokat Arvid Sjødin er tilkjent 1,6 millioner kroner i salær. Sjødin skrev i klagen etter første gangs behandlings at lagmannsretten hadde behandlet kravene feil.

Betydning

– Dette er greit nok. De som virkelig har hatt betydning for utfallet av saken, har fått medhold av retten. De andre kravene har jeg ikke fått satt meg inn i, sier Sjødin til NTB.

Også tidligere advokat Sigurd Klomsæt fikk delvis medhold i sitt krav. Opprinnelig krevde Klomsæt betalt for 5500 timer pluss dekning av 684.000 kroner. Lagmannsretten gjorde en skjønnsvurdering av dette og tilkjenner ham 2,5 millioner kroner.

– Dette betyr at det anerkjennes betydningen av mitt arbeid. Et faktum; uten psykolog Austad og uten meg ville Viggo Kristiansen neppe fått sin sak gjenåpnet, sier Klomsæt til NTB.

DNA-ekspert

Også DNA-ekspert Ragne Farmen tilkjennes salær for 300 timers arbeid med saken, og teledataekspert Halvard Sivertsen får dekket salær og utgifter med snaut 1,6 millioner kroner. Han ble imidlertid ikke tilkjent salær for øvrige 2200 timer som han hadde oppgitt å arbeide med gjenopptakelsen.

– Lagmannsretten kom til at Farmens arbeid som sakkyndig knyttet til DNA-beviset, var nødvendig for et effektivt forsvar av Kristiansen, og kravet førte fram i sin helhet, skriver Borgarting i kjennelsen.

Kristiansen skuffet

Terje Helland i støttegruppa for Viggo Kristiansen er tilkjent 250.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste.

Mikkel Tronsrud og journalist Eivind Pedersen, som begge søkte om dekning av om lag 3600 timers arbeid med frifinnelsen av Viggo Kristiansen, fikk ikke medhold i sine krav.

– Jeg er fornøyd med at Sivertsen og Klomsæt har fått et plaster på såret, selv om jeg mener de hadde fortjent mer. Så er jeg utrolig skuffet over at Mikkel Tronsrud ikke har fått noe, sier Viggo Kristiansen til Fædrelandsvennen.